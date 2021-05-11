Интернет-издание «Медуза» обжаловало решение суда о включении в список СМИ-иноагентов

Об этом сайту МБХ-Медиа рассказали в организации «Правозащита Открытки». Истцы просят признать незаконным бездействие Министерства юстиции, которое не сообщило «Медузе о включении в реестр и исключить СМИ из этого списка.

Ведомство признало интернет-издание иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил о финансировании сайта из заграницы. Из-за включения в число иноагентов «Медуза» потеряла рекламодателей и объявила о сборе пожертвований.

