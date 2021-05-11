Депутатам украинской Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку предъявили обвинения в госизмене

Об этом сообщили в генпрокуратуре. Надзорное ведомство также считает их причастными к покушению на разграбление национальных ресурсов в Крыму. При этом в сообщении генпрокурора имена депутатов не приводятся, лишь только первые буквы их фамилий.

Однако, как утверждает другой депутат, Алексей Гончаренко, обыски прошли именно у Медведчука. Он — лидер движения «Украинский выбор – право народа» и кум Владимира Путина.

