Пять человек погибли и еще пять пострадали в дорожной аварии в Курганской области

По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус и внедорожник. Последний, по данным МВД, выехал на встречную полосу.

Об этом говорится в телеграм-канале правительства. В регионе развернули штаб по оказанию помощи пострадавшим. Одного ребенка, который находился в микроавтобусе, планируется эвакуировать в областной центр.

