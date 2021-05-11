Всем российским школам в связи с трагедией в Казани рекомендовали усилить меры безопасности

Соответствующее письмо в регионы направило Министерство просвещения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Этим утром 19-летний юноша открыл стрельбу в гимназии №175. Жертвами нападения, по последним данным, стали девять человек — это ученики 8 класса, учительница и еще одна сотрудница школы. 18 детей сейчас находятся в больнице.

Сообщается, что Ильназ Галявиев бывший ученик гимназии. Еще в начале года он получил охотничий билет, а спустя два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье.

Из-за стрельбы президент поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

