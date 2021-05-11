Клинический психолог и судебный эксперт Алиса Колесова прокомментировала стрельбу в казанской школе

Клинический психолог и судебный эксперт Алиса Колесова прокомментировала в интервью «Эху Москвы» стрельбу в казанской школе и о возможных причинах, толкающих подростков на подобные преступления.

«Для того, чтобы человек взял в руки оружие и пошел убивать окружающих, его психика должна находится в особом состоянии, которая обусловлена влиянием рядом определенных факторов. Есть внутренние и внешние факторы, то есть просто так из-за информации, получения ее из соцсетей, преступления не совершают. Это всегда особое состояние психики. К внешним факторам можно отнести продолжительное социальное неблагополучие, конфликтные отношения в семье, коммуникативные трудности: буллинг, насилие. К внутренним факторам относятся индивидуально психологические особенности самого человека, его состояние: личностная, возрастная незрелость, повышенная внушаемость, агрессия. Совокупность этих факторов дает толчок к совершению преступления», — пояснила психолог.

А.Колесова не считает популяризацию милитаризма причиной совершения подростками преступлений. При этом эксперт допустила, что соответствующий контент в социальных сетях и компьютерных играх может стать толчком для людей, уже находящихся в определенном психическом состоянии.

«На самом деле это не является причиной. Это может служить триггером, спусковым крючком. А причина она всегда намного глубже. Но в любом случае, механизм мотивов и действий каждого человека надо исследовать индивидуально», — отметила она.