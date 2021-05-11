Двум депутатам Верховной Рады Украины предъявлены обвинения в госизмене, — сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбуке. Она назвала только первые буквы фамилий этих депутатов – «М» и «К». Ранее сообщалось об обысках у депутата, лидера движения «Украинский выбор – право народа» Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина.

По данным РИА Новости, обыски у Медведчука проводились по делу о хищении национальных ресурсов в Крыму.