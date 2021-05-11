Московский суд приговорил троих активистов к ограничению свободы за порчу пропускного пункта возле Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело о вандализме завели из-за протестной акции в августе прошлого года. Участники движения «Бессрочный протест» Ольга Мисик, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов, по версии следствия, наклеили на будку проходной Генпрокуратуры плакат в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и облили постройку розовой краской.

Обвиняемым на время расследования избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, запретив в частности выходить по вечерам из дома и приближаться к зданиям органов власти ближе чем на 10 метров.

Защита утверждала, что будка от действий активистов не пострадала, поскольку краску быстро смысли. При этом адвокаты обвинили следствие в фальсификации доказательств. Подсудимая Мисик участие в акции не отрицала. В итоге мировой суд пошел навстречу гособвинению и назначил фигурантам до двух лет ограничения свободы. Мисик и ее соратникам запрещено выходить из дома в ночное время.

Защита будет обжаловать приговор.