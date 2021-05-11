Депутат Горелкин: в России должна быть создана система отслеживания «преступных намерений» в интернете

Депутат-единоросс Антон Горелкин считает, что в России должна быть создана система отслеживания «преступных намерений» в интернете и социальных сетях.

Это можно сделать путем отслеживания слов и фраз-триггеров, которые побуждают на совершение определенных действий, — добавил Горелкин. Он напомнил, что перед нападением «казанский стрелок» разместил пост о своих намерениях в Телеграме, как делали большинство из тех, кто совершал массовые убийства в школах, — добавил депутат, его цитирует Интерфакс.