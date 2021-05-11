В Казани отменен режим контртеррористической операции, введенный после нападения на школу

Глава Татарстана рустам Минниханов сообщил уточненные данные о жертвах нападения с школу в Казани. Погибли девять человек – 7 восьмиклассников, учитель и еще одна сотрудница школы. В больницах остаются более 20 пострадавших. На помощь вылетели специалисты из Москвы.

Около часа назад из подмосковного Жуковского в Казань отправился спецборт МЧС. По данным агентства ТАСС, он необходим для санитарной эвакуации пострадавших в больницы Москвы, при этом сколько человек будет госпитализировано в столицу, пока не уточняется. Этим же самолетом направляются психологи.

На данный момент, как сообщили в министерстве просвещения, восемь школьников от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек, в том числе трое взрослых – в состоянии средней тяжести. Среди раненых есть и семилетние дети. Школьники находятся в Детской республиканской клинической больнице в Казани, остальные – в других медицинских учреждениях города.

По поручению президента в Татарстан, помимо медиков и психологов, также вылетели министры просвещения и здравоохранения. Тем временем власти республики объявили, что выплатят компенсации родственникам погибших при стрельбе в гимназии. Они получат по миллиону рублей. Пострадавшим пообещали от 200 до 400 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нападением на школу.

19-летний стрелок – выпускник этой школы. Он подвергался издевательствам , — рассказал в эфире телеканала «Дождь» Денис Сабитов, который закончил гимназию на год позже Ильназа Галявиева.

Казанский стрелок владел оружием на законных основаниях, — подтвердили в Росгвардии. Какое оружие использовал нападавший, пока неизвестно, — добавили в ведомстве.

