Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием до 21 года

Это не касается отслуживших в Вооружённых силах.
О предложении уполномоченного по правам человека пишет ТАСС.
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Это не касается отслуживших в Вооружённых силах.
О предложении уполномоченного по правам человека пишет ТАСС.
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…