Палестинское движение ХАМАС объявило о возобновлении ракетных ударов по израильским городам. На юге республики звучит воздушная тревога.

Около сорока ракет выпущено из сектора Газа по израильским поселениям, расположенным неподалёку от границы. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Она уточняет, что в результате произошедшего два человека получили лёгкие ранения. По данным издания, военные задействовали систему противовоздушной обороны «Железный купол», сколько ракет ей удалось предотвратить – пока не известно.

Взаимные обстрелы продолжались и в течение всей ночи до этого. Информации о каких-либо погибших с израильской стороны нет, а в Газе объявили более чем о двадцати жертвах ракетных ударов.

В связи с обострением конфликта Министерство обороны Израиля объявило о мобилизации резервистов. Привлечь собираются пять тысяч военных. В оборонном ведомстве не исключают никаких вариантов развития событий, в том числе и того, что армия проведёт в Газе наземную операцию.

Обстановка в Израиле обострилась в минувшую пятницу. В Восточном Иерусалиме начались массовые столкновения с полицией. Помимо прочего, это произошло из-за того, что представители властей решили выселить несколько палестинских семей из исторического района города.