Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе. Как сообщает Министерство просвещения, среди пострадавших есть дети от 7 до 9 лет, восемь учеников в тяжелом состоянии.
2021-05-11T15:09:09+03:00
2021-05-11T15:09:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:09, 11 мая 2021
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