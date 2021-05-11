В Татарстане проверят все учебные заведения и всех владельцев оружия после вооруженного нападения на школу. Трагедия произошла в 175-й казанской гимназии. По официальным данным, 8 человек погибли, 21 ранен.

В Казани введён режим контртеррористической операции. Завтра во всех школах отменены занятия. 12-го мая в республике объявлен траур.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». По данным СК, стрелявший – 19-летний местный житель.

Разрешение на хранение оружия он получил меньше двух недель назад, — рассказал в эфире НТВ депутат Госдумы Александр Хинштейн.

После стрельбы в Казани президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия. Рабочая группа Комитета Госдумы по безопасности соберется в ближайшее время, — сообщи глава Комитета Владимир Пискарев. По его словам, в Госдуму уже внесены несколько инициатив, в том числе, об ужесточении правил выдачи лицензий.