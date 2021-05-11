По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в России выявлено более 8-ми тысяч новых случаев коронавируса. Умерли 329 человек. В Москве свыше 2,5 тысяч новых заболевших.
2021-05-11T14:33:15+03:00
2021-05-11T14:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 11 мая 2021
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