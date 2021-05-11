Роскомнадзор требует от Google снять все ограничения с канала RT. Ведомство, в частности, заявило о незаконной блокировке интервью с вирусологом Дмитрием Львовым и других материалов о коронавирусе, — сообщает «Коммерсантъ». Реакция Google пока неизвестна.
2021-05-11T14:32:59+03:00
2021-05-11T14:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 11 мая 2021
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