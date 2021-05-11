Еще примерно 40 ракет выпущены из сектора Газа по городам Израиля. Пострадали два человека, — сообщает израильская пресса. Израильские военные задействовали систему ПВО «Железный купол», однако неясно, сколько ракет удалось перехватить. Израильские военные минувшей ночью нанесли удары по 130-ти целям в секторе Газа. Сообщается, что убиты 15 человек. Израиль называет их боевиками ХАМАС.
2021-05-11T14:32:36+03:00
2021-05-11T14:32:36+03:00
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14:32, 11 мая 2021
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