Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе терактом против детей. Министерство просвещения опубликовало список пострадавших в казанской школе. Из 21-го человека 8 в тяжелом состоянии и 13 – в состоянии средней тяжести. Детям от 7-ми до 15-ти лет. Взрослым – 19, 50 и 62. Возраст еще одного пострадавшего уточняется, — сообщает РИА.

Местные власти сообщили, что охрана в школе была. Охранник был ранен одним из первых. Он успел нажать на тревожную кнопку, — сообщает Интерфакс.

Власти Татарстана выплатят по 1-му миллиону рублей семьям погибших во время стрельбы в школе в Казани. Пострадавшие получат от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Решение принято после заседания антитеррористической комиссии.

В Татарстане будут проверять всех владельцев оружия после нападения на школу. По данным властей, погибли 8 человек – семеро школьников и учитель. Еще 21 человек ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Нападавший задержан. Это местный житель 2001-го года рождения, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Расследованием займется центральный аппарат СК.

Молодой человек, устроивший стрельбу в школе, владел оружием на законных основаниях. Разрешение он получил меньше двух недель назад, — сообщил в эфире НТВ депутат Госдумы Александр Хинштейн.

После стрельбы в Казани президент поручил ужесточить правила оборота оружия.

Рабочая группа Госдумы по контролю за оборотом оружия соберётся на заседание в ближайшее время, — сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев. По его словам, на рассмотрении думы уже есть несколько инициатив, в том числе об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие.