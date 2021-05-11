Власти Татарстана подтверждают гибель 8 человек в результате вооруженного нападения на школу в Казани. Более 20 пострадали. Среди погибших 7 учеников и один учитель. Между тем, источники агентств в экстренных службах утверждают, что погибших и пострадавших больше.

Первые сообщения о стрельбе в школе номер 175 в советском районе Казани пришли около 10 утра. Жители окрестных домов увидели, как от здания через двор побежали дети. Раздались выстрелы. Несколько человек выпрыгнули из окна третьего этажа. Жесткие кадры попали в сеть.

К гимназии № 175 тем временем начали съезжаться экстренные службы. Кареты скорой помощи и пожарные машины. По лестницам с верхних этажей эвакуировали учащихся.

Раненных в первые минуты приходилось размещать прямо на земле.

К учебному заведению приходили растерянные родители и прохожие. Полиция оцепила территорию. На кадрах из школы видно, что стены внутри буквально изрешетили пулями.

Утверждалось, что в здание проникли двое с оружием. Одного из них задержали. Полицейский придавил преступника к асфальту возле входа и заковал в наручники. Анонимные источники в силовых структурах говорили, что в школе остается сообщник, он якобы удерживает заложников, а спецназ готовится к штурму. Но информация о втором нападавшем не подтвердилась.

На опубликованных в сети видео с камер уличного наблюдения видно, как стрелок идет к школе по Казани. Сталкивается с прохожим, машет ему оружием. Потом заходит в школу. Сопротивления не встретил.

Официально личность стрелка, устроившего нападение на школу в Казани, Следственный комитет. Однако уже известно, что он являлся студентом одного из колледжей города.

Предположительно стрелка зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. До поступления в колледж он, по данным интернет-издания Readovka, учился в гимназии №175, где и произошла стрельба. В свою очередь, преподаватели Колледжа при Татарском институте содействия бизнесу, где несколько лет провел Галявиев, уверяют, что во время обучения он показал себя тихим и спокойным человеком, уважительно относящимся к преподавателям и сокурсникам. При этом, как отмечает агентство ТАСС, с января Галявиев в колледже не появлялся и был отчислен в апреле с 4 курса из-за не сданных экзаменов. Примерно тогда же, всего несколько месяцев назад, он получил разрешение на гладкоствольное ружье, сообщил источник агентства.

Кроме того, несколько изданий сообщило о том, что напавший на гимназию перед преступлением создал телеграм-канал, где делился своими намерениями. В частности, в своих публикациях Галявиев объявил себя богом. Об этом же, как утверждает анонимный телеграм-канал «Еду в Татарстан», стрелок говорил и на допросе. Канал выложил видеозапись, на которой предположительно Галявиев находится в возбужденном состоянии и объясняет мотивы своего поступка.

Сам телеграм-канал Галявиева соцсеть уже заблокировала.

О предъявлении обвинения молодому человеку, устроившему стрельбу в казанской гимназии, а также о планах по избранию ему меры пресечения пока не сообщалось.

Из-за стрельбы в казанской школе Владимир Путин дал ряд поручений, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что парламентарии оперативно займутся этим вопросом.

Депутат-"единоросс" Александр Хинштейн полагает, что нужны новые запреты на названия тех организаций, которые считаются террористическими.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил средствам массовой информации не рассказывать о трагедиях, подобных той, что произошла сегодня в Казани.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов также настаивает на ужесточении законодательства.

Российские правоохранительные органы зачастую занимаются не тем, чем нужно на самом деле. Так события в Казани прокомментировал политик Дмитрий Гудков.

В адрес российских властей уже приходят соболезнования из других стран. Завтра в Татарстане будет день траура.

ЧП в Казани далеко не единственный серьёзный инцидент за последние годы.

Нападения на школы и колледжи с огнестрельным и холодным оружием в последние годы шокировали не раз. Одно из самых серьёзных ЧП произошло в октябре 18-го года в Керчи. Студент политехнического колледжа Владислав Росляков пришёл туда с помповым ружьём в майке с надписью «Ненависть», он заложил бомбу в столовой колледжа и открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам заведения. Погиб 21 человек, почти 70 были ранены. Нападавший застрелился. За год с небольшим до этого в школе подмосковной Ивантеевки подросток открыл стрельбу из пневматического оружия и напал на учительницу. Пострадали четыре человека. Нападавшего отправили надолго в воспитательную колонию. В школе Перми в январе 18-го двое подростков с ножами напали на учительницу и учеников четвёртого класса. Были ранены 15 человек. В том же году нападение на школу произошло в городе Стерлитамак в Башкирии. Ученик девятого класса ударил ножом учителя информатики, поджёг с помощью бутылки с зажигательной смесью кабинет и порезал нескольких одноклассников. Позже он обвинил их в школьной травле. В столице громкий инцидент со стрельбой в школе произошёл в феврале 14-го года. Десятиклассник Сергей Гордеев, отличник и участник олимпиад пришёл в свою школу в районе Отрадное, он был вооружён карабином и винтовкой. Школьник убил преподавателя географии, взял одноклассников в заложники, а затем открыл огонь по прибывшим полицейским, один из них получил смертельное ранение. Гордеев сдался сотрудникам СОБРа после телефонных переговоров со своим отцом. По решению суда стрелка отправили на принудительное лечение.

Последний до Казани инцидент с нападением на учебные заведения произошёл в ноябре позапрошлого года. Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыл огонь в здании учебного заведения из охотничьего ружья. Тогда погиб один человек, еще трое пострадали, нападавший покончил с собой.