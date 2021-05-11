Голливудский актер Том Круз отказался от премий «Золотой глобус», присужденных ему в разные годы. Это награды за роли в фильмах «Рожденный 4-го июля», «Джерри Макгуайр» и «Магнолия».

Скандал вокруг кинопремии начался в феврале, после того, как газета «Лос-Анджелес Таймс» сообщила о полном отсутствии темнокожих в жюри «Золотого глобуса». После этого от сотрудничества с голливудской Ассоциацией иностранной прессы отказались «Нетфликс» и Amazon.