Израиль призывает международное сообщество осудить движение ХАМАС за ракетные обстрелы гражданского населения и поддержать право страны на самооборону. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет. В свою очередь, израильская армия поразила более 130-ти целей. Обстрелы продолжаются и сегодня. Израильская армия намерена призвать 5 тысяч резервистов.
2021-05-11T13:32:27+03:00
2021-05-11T13:32:27+03:00
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13:32, 11 мая 2021
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