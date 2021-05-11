Израиль призывает международное сообщество осудить движение ХАМАС за ракетные обстрелы гражданского населения и поддержать право страны на самооборону. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет. В свою очередь, израильская армия поразила более 130-ти целей. Обстрелы продолжаются и сегодня. Израильская армия намерена призвать 5 тысяч резервистов.