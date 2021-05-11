Мировой суд в Москве приговорил к различным срока ограничения свободы студентку журфака МГУ Ольгу Мисик и ее друзей Ивана Воробьевского и Игоря Башаримова. Им было предъявлено обвинение по статье о вандализме после акции у Генеральной прокуратуры, — сообщает ТАСС.

По версии следствия, молодые люди облили краской будку проходной Генпрокуратуры и наклеили на нее оскорбительный плакат. По словам защиты, будка не пострадала. Краску смыли, а плакат охранники сняли почти сразу. Ущерба от действий Мисик, Воробьевского и Башаримова нет.