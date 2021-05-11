В Татарстане завтра день траура по погибшим в результате стрельбы в гимназии № 175. По официальным данным, погибли 8 человек – 7 учеников и учитель. Госпитализированы 20 пострадавших. Власти утверждают, что стрелявший действовал в одиночку. По некоторым данным, это бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев. Ему 19 лет и он задержан.

После стрельбы в Казани возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.

Из-за стрельбы в казанской школе президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Казанский стрелок был студентом одного из местных колледжей, однако его отчислили месяц назад из-за академической задолженности, — рассказали корреспонденту РИА в колледже. Собеседники агентства называют стрелка тихим и неконфликтным студентом.

Источник Интерфакса утверждает, что напавший на школу в Казани стрелял из гладкоствольного ружья турецкого производства Hatsan Escort. Аналогичное оружие было у Владислава Рослякова, напавшего на колледж в Керчи в 2017-м году. Тогда погиб 21 человек.