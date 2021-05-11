Израиль закрыл для иностранных журналистов доступ в сектор Газа. Об этом решении Минобороны страны объявило на фоне обострения ситуации между Израилем и Палестиной.

Иностранные журналисты не смогут освещать события в секторе Газа еще неопределенный срок – по крайней мере, власти Израиля не уточняют, когда будет открыт контрольно-пропускной пункт на границе с регионом. При этом местные СМИ сообщают, что Минобороны решило подкрепить свою армию 5 тысячами резервистов. Кроме того, вооруженные силы подтягивают к границе с сектором Газа дополнительные артиллерийские батареи, пишет газета Times of Israel. По версии издания, это может говорить о том, что военные готовятся к более масштабному конфликту.

Накануне вечером и ночью стороны обменялись ракетными ударами. В Иерусалиме говорят, что по городам Израиля было выпущено несколько сотен снарядов, шесть мирных жителей пострадали. В ответ, по данным Минобороны, военные нанесли удары по целям радикальной группировки «ХАМАС», в результате чего были убиты 15 боевиков. Палестинские СМИ, в свою очередь, утверждают, что жертвами израильских ударов стали 24 человека, еще более 100 получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решения израильских властей выселить несколько палестинских семей из кварталов в Восточном Иерусалиме. Между полицией и палестинцами на протяжении последних дней происходили столкновения, в том числе возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе.