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13:04, 11 мая 2021

По разным данным от семи до девяти человек погибли в результате стрельбы в казанской школе номер 175

По разным данным от семи до девяти человек погибли в результате стрельбы в казанской школе номер 175. Несколько учеников попали в реанимацию.

Государственные ведомства пока сообщают разную информацию о жертвах стрельбы в казанской школе. Так, Национальный антитеррористический комитет объявил о семи умерших. Мэрия и пресс-служба президента республики Татарстан о восьми, а источники агентств и телеграмм-каналов – о различные цифры от девяти до тринадцати.

Ранены в свою очередь 18 детей и трое взрослых. Как уточнили в аппарате главы региона, шестеро из несовершеннолетних в тяжёлом состоянии. Есть пострадавшие как с пулевыми ранениями, так и с переломами и ушибами.

Трагедия произошла этим утром. Девятнадцатилетний студент местного колледжа пришел в среднюю школу и начал стрелять из ружья как по учителям и учащимся. Оружие, как сказал агентству РИА «Новости» депутат Александр Хинштейн, было официально зарегистрировано незадолго до майских праздников. Нападавший в свою очередь задержан живым. Его имя представители властей пока не назвали.

В Казани сейчас действует режим контртеррористической операци, а занятия в школах отменены.

Власти Татарстана утверждают, что напавший на школу в Казани действовал в одиночку. Официально имя его не называется. Ранее в местных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что это 19-летний Ильназ Галявиев. Ранее он был учеником этой школы. В конце апреля он получил разрешение на оружие. Недавно молодой человек завел Telegram-канал, в котором объявил себя богом. Сегодня утром он сфотографировал себя в маске с той же надписью, написав, что идет в школу убивать и планирует застрелиться сам.

Из-за стрельбы в казанской школе Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ужесточить правила оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать законодательство в области оборота оружия.

Заседание палата начала с минуты молчания в память о погибших в трагедии.

По поручению президента в Казань срочно отправились главы Министерства просвещения и Минздрава.

Завтра в Татарстане будет день траура.


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