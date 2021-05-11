В школе в Казани, где в результате стрельбы погибли от 8 до 11 человек и десятки пострадали, работают саперы

В школе в Казани, где сегодня в результате стрельбы погибли, по разным данным, от 8-ми до 11-ти человек и десятки пострадали, работают саперы. Здание по-прежнему оцеплено. Ранее была проведена эвакуация школьников и педагогов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн выяснил, что охрана в школе отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка. В то же время местные СМИ утверждают, что охранник школы стал первой жертвой нападавших. Предположительно, их было двое. Один из них, 19-летний житель Казани. Другой был убит в ходе спецоперации в здании школы. Впрочем, эта информация официально не подтверждена, как и сведения о предполагаемом пособнике стрелков. По данным источника РБК, близкого к ФБС, это 41-летний Рамиль Мухамедшин.

Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил ужесточить правила оборота оружия, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируется стрелковое. В некоторых странах его используют как штурмовые винтовки. По поручению Путина в Казань отправляются министр просвещения Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Заведующий лабораторией деструктолорологии МГЛУ Роман Силантьев сказал в эфире телеканала РБК, что произошедшее в Казани очень похоже на проявление субкультуры колумбайна.

Завтра в Татарстане будет день траура. Многие спортивные соревнования в России будут начинаться с минуты молчания. В частности, об этом сообщила баскетбольная Единая лига ВТБ.