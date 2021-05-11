В России, по официальным данным, вновь выявлено немногим более 8 тысяч случаев коронавируса за сутки. Прирост числа умерших, как утверждается, также остается стабильным.

Суточный прирост заболевших COVID-19 по всей России снизился на несколько сотен человек – такое же уменьшение власти выявили и в Москве. В столице зафиксировано чуть более 2 тысяч 600 заразившихся. Несущественные колебания, по данным оперативного штаба, и в других регионах-лидерах по суточному приросту заболевших. В Санкт-Петербурге таковых чуть более 700, в Подмосковье — около 650, в Ростовской области – примерно 200 заразившихся.

Следом по официальному приросту идут Воронежская, Нижегородская, Иркутская и Саратовская области, а также Якутия, Красноярский край и Крым. В трех регионах – Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах случаев COVID-19 власти не выявили.

Выздоровели за сутки примерно 7 тысяч человек, а умерли почти 330 заболевших. Из них чуть больше 1⁄ 5 таких случаев приходится на Москву и Санкт-Петербург: в каждом из этих городов, по официальным данным, от коронавируса скончались по 35 человек.

Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, в России выявлено почти 4 млн 900 тысяч случаев COVID-19.