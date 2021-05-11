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12:05, 11 мая 2021

В Татарстане завтра будет день траура

В Татарстане завтра будет день траура. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, в результате стрельбы в школе погибли 7 детей, 16 человек ранены. В то же время информагентства, ссылаясь на экстренные службы, передают, что погибли 11 человек, более 30 пострадали. Также была информация, что среди жертв в основном ученики 8-го класса и учительница. В Казани введен режим контртеррористической операции.

Один стрелок, напавший на школу в Казани, задержан, другой убит.

Стрелок, схваченный полицейскими, ранее учился в школе, на которую напал этим утром. Учебное заведение он окончил четыре года назад, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации школы. Собеседник назвал имя нападавшего – Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Во время учёбы конфликтовал с учениками и преподавателями, сообщает телеканал РЕН. Молодой человек сначала убил охранника, затем открыл огонь по учительнице, в коридоре начал стрелять по ученикам. Задержанный по данным издания Life сказал полицейским: он открыл стрельбу в школе, чтобы все узнали, что он бог. Оружие как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, у стрелка было официально зарегистрировано. С ним он прошёл через главный вход школы и сразу открыл огонь, рассказал агентству ТАСС источник в министерстве образования. При задержании напавший на школу сказал также силовикам, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Из дома эвакуировали жителей, сообщает агентство РИА. Информация о втором стрелке противоречивая. По одним данным он взял заложников в одном из классов на верхнем этаже школы и был убит спецназом. Между тем МВД Татарстана утверждает, что стрелок был всего один.

Некоторые СМИ со ссылкой на телеграм-канал «Еду в Татарстан» также сообщили, что в Казани также задержан предполагаемый пособник напавших на школу. Это 41-летний Рамиль Мухамедшин.
Официально это информация не подтверждена.

Военный психолог Алексей Захаров сказал в эфире телеканала РБК, что для предотвращения подобных трагедий нужна слаженная работа правоохранительных органов и системы образования.

Во всех школах Казани сегодня усилены меры безопасности, — сообщают власти. Подобные меры также ввели и в Башкирии.

Владимир Путин в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


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