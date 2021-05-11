Соединенные Штаты уничтожают часть военного оборудования в Афганистане при выводе войск, — сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс». По данным информированных источников, уже уничтожено более тысячи единиц техники. Прежде всего речь идет о транспортных средствах, которые не могут быть отремонтированы из-за плохого состояния. Вертолеты, оружие и боеприпасы будут переданы национальным силам обороны Афганистана.

Американские военные должны покинуть Афганистан до 11-го сентября.