Согласно официальным данным, в России за сутки выявлено чуть более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. 329 человек скончались.
Власти России считают ситуацию с коронавирусом в стране стабильной.
Согласно официальным данным, в России за сутки выявлено чуть более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Согласно официальным данным, в России за сутки выявлено чуть более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне. 329 человек скончались.