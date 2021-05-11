В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, — сообщает местное управление МВД. В официальном сообщении говорится, что в здании учебного заведения продолжаются оперативные действия. Некоторые подробности рассказал находящийся на месте событий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Число погибших в результате стрельбы в школе выросло до 11 человек. По данным источника Интерфакса, более 20 обратились за помощью к медикам. Пока официально не подтверждена информация по поводу того, что застрелили второго стрелявшего. Кто это, пока неизвестно. Детей эвакуировали из школы.

Многие школьники выпрыгивали из окон. Есть сведения, что двое из них разбились насмерть.

Местные СМИ утверждают также, что полиция выехала к дому, где проживает задержанный нападавший. Он говорит, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Есть сведения, что сотрудники правоохранительных органов намерены взять квартиру штурмом.