Причиной обострения обстановки является отсутствие политурегулирования протестов израильских арабов — эксперт

Обстановка в Старом городе Иерусалима после дневных столкновений между полицией Израиля и палестинцами стабилизировалась. Как сказала ведущий научный сотрудник отдел изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», причиной резкого обострения обстановки в Израиле является отсутствие политического урегулирования протестов в обществе израильских арабов.

«Это очередная вспышка тех протестов, которые подспудно всегда живут в обществе израильских арабов, которые всегда выражают определенное недовольство своим положением как этническое меньшинство в еврейском государстве. Причина остается одна и та же – отсутствие политического урегулирования этой сложной проблемы, отсутствие полного равноправия граждан не еврейской национальности в этом государстве. А поводы бывают всегда разные и могут быть весьма неожиданными», — сказала она.

По словам Т.Носенко, эта вспышка протестов носит серьезный характер, с учетом того, что «вмешивается ХАМАС с военной поддержкой». «Она спровоцирована целым рядом ситуаций, которую трудно предусмотреть. Прежде всего это связано с теми обстоятельствами, которые складываются в Иерусалиме. В одном из районов, где проживают арабы произошел конфликт, который заключается в том, что часть арабских семей оттуда пытаются выселить праворадикальные националистические организации. Это происходит на основании судебных постановлений. И сейчас идет попытка выселить большое количество палестинцев и предполагается еврейского квартала», — рассказал эксперт.

Также Т.Носенко отметила, что все эти беспорядки, в которых участвует молодежь, они не имеют никаких организаторов. «Это все явление, которое имеет влияние через соцсети. Эти выступления, которые не имеют лидеров, они необычны для Израиля. Здесь арабские политические деятели не причем и являются непричастными ко всем этим явлениям. Поэтому урегулировать этот конфликт не приносит результатов», — сказала она.

Т.Носенко считает, что эта сложная ситуация продлится большое количество времени, и «быстро ее решить не удастся».

Новая волна беспорядков в древней части города и на Храмовой горе у мечети Аль-Акса — третьей по значимости мусульманской святыни после Мекки и Медины — начались после решения израильского суда выселить несколько живущих в этом районе арабских семей.