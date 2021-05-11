Z Архив новостей новости
5 1 6 80
Эксклюзив Эха 11:20, 11 мая 2021

Причиной обострения обстановки является отсутствие политурегулирования протестов израильских арабов — эксперт

Обстановка в Старом городе Иерусалима после дневных столкновений между полицией Израиля и палестинцами стабилизировалась. Как сказала ведущий научный сотрудник отдел изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», причиной резкого обострения обстановки в Израиле является отсутствие политического урегулирования протестов в обществе израильских арабов.
«Это очередная вспышка тех протестов, которые подспудно всегда живут в обществе израильских арабов, которые всегда выражают определенное недовольство своим положением как этническое меньшинство в еврейском государстве. Причина остается одна и та же – отсутствие политического урегулирования этой сложной проблемы, отсутствие полного равноправия граждан не еврейской национальности в этом государстве. А поводы бывают всегда разные и могут быть весьма неожиданными», — сказала она.
По словам Т.Носенко, эта вспышка протестов носит серьезный характер, с учетом того, что «вмешивается ХАМАС с военной поддержкой». «Она спровоцирована целым рядом ситуаций, которую трудно предусмотреть. Прежде всего это связано с теми обстоятельствами, которые складываются в Иерусалиме. В одном из районов, где проживают арабы произошел конфликт, который заключается в том, что часть арабских семей оттуда пытаются выселить праворадикальные националистические организации. Это происходит на основании судебных постановлений. И сейчас идет попытка выселить большое количество палестинцев и предполагается еврейского квартала», — рассказал эксперт.
Также Т.Носенко отметила, что все эти беспорядки, в которых участвует молодежь, они не имеют никаких организаторов. «Это все явление, которое имеет влияние через соцсети. Эти выступления, которые не имеют лидеров, они необычны для Израиля. Здесь арабские политические деятели не причем и являются непричастными ко всем этим явлениям. Поэтому урегулировать этот конфликт не приносит результатов», — сказала она.
Т.Носенко считает, что эта сложная ситуация продлится большое количество времени, и «быстро ее решить не удастся».
Новая волна беспорядков в древней части города и на Храмовой горе у мечети Аль-Акса — третьей по значимости мусульманской святыни после Мекки и Медины — начались после решения израильского суда выселить несколько живущих в этом районе арабских семей.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 128 6 31640 04.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 248 6 31719 10.05
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 338 6 45418 09.05
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 74 6 19517 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 272 6 37023 09.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 122 6 17634 05.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 208 6 31022 07.05
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Отстегнуть бабки просто по-честному, любя и уважая ветеранов, благодаря которым вы, Владимир Владимирович, появились на свет. И я, благодаря которым появился на свет. Ну, можно было увеличить саму сумму, или это как в Китае, надо ограничивать рождаемость?

5 62 6 10341 09.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22809 06.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Как был уничтожен журнал «Итоги» Никто не предал. Никто не сделал ни единого ложного движения. Все поступили совершенно ответственно и мужественно. Я всей душой благодарен моим коллегам…

5 81 6 43597 04.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 86 6 14955 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 113 6 20023 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 67 6 12360 08.05
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 182 6 35240 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 36 6 6863 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Праздник памяти о победе над смертью Ценой смерти и крови страна преодолела кромешный ужас самой страшной войны, которую знало человечество. И что, как не эта Победа, фактически, над смертью и забвением, достойна празднования?..

5 62 6 12154 09.05

Популярное за неделю

Новости

Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до 11 Второй человек, открывший стрельбу, может оставаться в здании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах…

5 73 6 78168
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 389 6 143424 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 122 6 17705 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 218 6 194247 05.05
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Россия опять свою агонию пытается выдать за свой экзотический танец, думает, что это безумно красиво и приглашает партнеров к этому танцу. И мы видим, что желающих-то, честно говоря, нету…

5 45 6 93778 05.05
#слушать 51:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9111817
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4902287

Сегодня в эфире