По словам очевидцев, из казанской школы, где неизвестный устроил стрельбу, на данный момент выведены все ученики. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница города Казани Елена.
«Я нахожусь напротив школы, людей прогоняют, что они мешают работать сотрудникам силовых органов. Родители плачут, медики дают лекарства. У людей истерики. Очень много сотрудников силовых структур на месте происшествия. Родителей, у кого дети спаслись, отправили от здания. Сказали, что всех вывели из школы», — рассказала Елена.
Как сообщается, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек.
По словам очевидцев, из казанской школы, где неизвестный устроил стрельбу, на данный момент выведены все ученики
По словам очевидцев, из казанской школы, где неизвестный устроил стрельбу, на данный момент выведены все ученики. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница города Казани Елена.