По словам очевидцев, из казанской школы, где неизвестный устроил стрельбу, на данный момент выведены все ученики. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница города Казани Елена.

«Я нахожусь напротив школы, людей прогоняют, что они мешают работать сотрудникам силовых органов. Родители плачут, медики дают лекарства. У людей истерики. Очень много сотрудников силовых структур на месте происшествия. Родителей, у кого дети спаслись, отправили от здания. Сказали, что всех вывели из школы», — рассказала Елена.

Как сообщается, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 11 человек.