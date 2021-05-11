Израильские военные закрыли с сегодняшнего дня въезд в сектор Газа для иностранных журналистов. Когда его вновь откроют, не уточняется. Армия обороны Израиля утверждает, что за ночь из сектора Газа было выпущено около 200 ракет. В ответ было поражено 130 военных целей, принадлежащих радикальным исламистам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после решение израильских властей выселить несколько семей из арабского квартала Иерусалима. В последние дни происходили столкновения между палестинцами и израильской полицией.

Ведущий научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна Носенко сказала причиной столкновений в Израиле остается отсутствие политического урегулирования статуса Иерусалима.

Конфликт усугубляется вмешательством ХАМАС, добавила Татьяна Носенко.