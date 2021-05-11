Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о выходе из Договора по открытому небу. Москва разрывает соглашение в ответ на аналогичные действия США.

Обе палаты российского парламента намерены в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о выходе из соглашения. Совет Госдумы обсудит вопрос уже сегодня, а через неделю нижняя палата уже может одобрить денонсацию договора по открытому небу. В комитете Госдумы по международным делам уточнили, что все процедуры до конца мая должны завершиться. В Совете Федерации сказали, что тоже оперативно рассмотрят вопрос. Россия подписала соглашение в 92-м году, спустя почти 10 лет договор был ратифицирован и вступил в силу. Он позволяет военным из более 30 стран совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга. США вышли из договора в ноябре прошлого года. Вашингтон объяснил шаг укреплением национальной безопасности и нарушениями со стороны России. Между тем в пояснительной записке к законопроекту Владимира Путина утверждается, что США вышли из договора под надуманным предлогом. Их действия нанесли серьезный ущерб соблюдению соглашения, возникла угроза безопасности России, отмечается в документе.

В Москве ранее заявляли, что выход из соглашения по открытому небу России ничем не угрожает.