Более 10 человек погибли, 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани. В результате стрельбы в школе в Казани пострадали 32 человека. В Казани совершено вооруженное нападение на школу.

О стрельбе в 175-ой школе стало известно около 10 утра. Предположительно двое вошли в здание и открыли огонь. Жители окрестных домов сняли на видео, как по крайней мере, два школьника выпрыгивают с третьего этажа на улицу и пытаются встать. После чего в кабинете раздается мощный хлопок. Другие ученики бегут от зданию через школьный двор. Телеграм-канал «Еду в Татарстан» публикует кадры лежащих на земле пострадавших.

Возле гимназии десятки пожарных машин и карет скорой помощи. МЧС провели эвакуацию учащихся и педагогов. Полиция оцепила территорию.

Одного из нападавших задержали у порога школы. Издание Baza утверждает, что это бывший ученик 19-летний Ильназ Галявиев. Гимназию он окончил четыре года назад, учится в колледже на айтишника. Никаких подозрений у родственников не вызывал. Не был религиозен.

Телеграм-канал Mash передает, что второй нападавший застрелен в школе.

По словам очевидцев, из казанской школы, где неизвестный устроил стрельбу, на данный момент выведены все ученики. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» жительница города Казани Елена.

«Я нахожусь напротив школы, людей прогоняют, что они мешают работать сотрудникам силовых органов. Родители плачут, медики дают лекарства. У людей истерики. Очень много сотрудников силовых структур на месте происшествия. Родителей, у кого дети спаслись, отправили от здания. Сказали, что всех вывели из школы», — рассказала Елена.