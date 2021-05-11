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10:22, 11 мая 2021

Актер Том Круз отказался от трех наград премии «Золотой Глобус»

Актер Том Круз отказался от трех наград премии «Золотой Глобус». По данным американской прессы, поводом стало отсутствие расового разнообразия в жюри.

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, которая проводит вторую по престижности после Оскара американскую кинопремию, на протяжении нескольких месяцев обвиняют в расизме. В жюри 86 журналистов, и ни одного темнокожего. На волне критики о бойкоте уже объявили несколько крупных производителей фильмов и сериалов, среди которых Netflix и Warner. Ассоциация обещала пересмотреть подходы к формированию судейской коллеги и раскрасить ее.
Пока же жюри продолжает терять доверие, а премия – былой авторитет. Один из самых востребованных в Голливуде актеров Том Круз решил вернуть полученные в разное время «Золотые глобусы». Это награды за роли в фильмах «Рожденный четвертого тюля», «Джерри Магуайяр» и «Магнолия». По данным издания Deadline, трофеи направились напрямую в штаб-квартиру организаторов премии. Собеседник издания не исключил, что примеру Круза последуют вскоре и другие артисты, а приемная ассоциации будет забита золотыми статуэтками.

Телеканал NBC отказался транслировать ближайшую церемонию вручения «Золотого глобуса». Она должна состояться в начале следующего года.


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