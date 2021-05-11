Актер Том Круз отказался от трех наград премии «Золотой Глобус». По данным американской прессы, поводом стало отсутствие расового разнообразия в жюри.

Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, которая проводит вторую по престижности после Оскара американскую кинопремию, на протяжении нескольких месяцев обвиняют в расизме. В жюри 86 журналистов, и ни одного темнокожего. На волне критики о бойкоте уже объявили несколько крупных производителей фильмов и сериалов, среди которых Netflix и Warner. Ассоциация обещала пересмотреть подходы к формированию судейской коллеги и раскрасить ее.

Пока же жюри продолжает терять доверие, а премия – былой авторитет. Один из самых востребованных в Голливуде актеров Том Круз решил вернуть полученные в разное время «Золотые глобусы». Это награды за роли в фильмах «Рожденный четвертого тюля», «Джерри Магуайяр» и «Магнолия». По данным издания Deadline, трофеи направились напрямую в штаб-квартиру организаторов премии. Собеседник издания не исключил, что примеру Круза последуют вскоре и другие артисты, а приемная ассоциации будет забита золотыми статуэтками.

Телеканал NBC отказался транслировать ближайшую церемонию вручения «Золотого глобуса». Она должна состояться в начале следующего года.