В Китае зафиксировали самые низкие темпы рождаемости за последние годы. Тем не менее, население страны всё равно постепенно растёт.

За последние десять лет властям КНР удалось снизить темпы прироста населения на несколько сотых процента. Если в нулевые годы он составлял 0.57 сотых, то за прошедшие десятилетие он упал до 0.53. Это следует из отчёта Национального бюро статистики Китая, которое провело перепись населения минувшей зимой. Там сказано, что количество жителей народной республики сейчас превышает один миллиард четыреста миллионов человек. С момента предыдущего опроса, он прошел в 2010-ом, немного увеличилась доля городских жителей и людей с университетским образованием. Также на сорок миллионов сократилось количество трудоспособных граждан.

2020-ый – год эпидемии коронавируса стал для КНР также и годом самого низкого прироста населения с начала века. По данным национального статистического бюро, родилось тогда только 12 миллионов младенцев против, например, 18-ти миллионов, в 2016-ом.

В свою очередь китайская газета Global Times пишет, что по оценке демографов рост населения скоро закончится, и, скорее всего, количество жителей республики начнёт снижаться в 2022-ом году.

Проблему увеличения количества людей пожилого возраста китайские власти отмечали еще минувшей зимой. Тогда же они объявили о планах постепенно повысить возраст выхода на пенсию. Сейчас он составляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин.