Королева Великобритании Елизавета II выступит сегодня с тронной речью в парламенте. Она представит программу правительства консерваторов. Как ожидается, королева упомянет около тридцати законопроектов. Среди них об ужесточении правил получения убежища в Великобритании, билль о расширении полномочий полиции, а также законодательное предложение по улучшению системы здравоохранения.

Речь в парламенте — формальное мероприятие, которое при этом имеет большое значение для британской монархии.