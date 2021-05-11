Девять человек, по последним данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани

Шесть учеников и учитель, по последним данным агентства РИА Новости, погибли в результате стрельбы в школе в Казани. Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке и трех пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, проводится эвакуация. Подросток, предположительно устроивший стрельбу, задержан. Утверждается, что ему 17 лет. Также есть версия, что стрелявших было двое. Какое оружие они применяли, пока не уточняется. К месту ЧП отправлено более 20-ти бригад «скорой помощи». Министерство образования Татарстана утверждает, что среди пострадавших детей нет. Информация пока приходит крайне противоречивая.



Второй человек, открывший стрельбу, может оставаться в здании, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, на вызов в связи со стрельбой в Казани направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

Президент Татарстана выехал на место ЧП.