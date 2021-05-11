Депутаты и сенаторы обещают завершить все процедуры по выходу России из договора по открытому небу до конца мая. Сегодня президент Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. В прошлом году из договора вышли Соединенные Штаты. Он предусматривает возможность полетов разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.