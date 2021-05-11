Депутаты и сенаторы обещают завершить все процедуры по выходу России из договора по открытому небу до конца мая. Сегодня президент Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. В прошлом году из договора вышли Соединенные Штаты. Он предусматривает возможность полетов разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.
2021-05-11T10:02:23+03:00
2021-05-11T10:02:23+03:00
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10:02, 11 мая 2021
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