Депутаты Госдумы решили запретить адвокатам пользоваться телефонами и другой техникой при встречах с заключёнными. Законопроект внесён в Госдуму. Пресса отмечает, что поводом стала ситуация с Алексеем Навальным.

Законопроект подготовила группа единороссов. Депутаты объяснили меру необходимостью борьбы с передачей осуждённым мобильных телефонов. Парламентарии, в их числе Василий Пискарёв и Анатолий Выборный, предложили изменить статью уголовно-исправительного кодекса о свиданиях с осуждёнными. Проект закона внесли в майские праздники под предлогом исполнения одного из решений Страсбургского суда. Речь шла о не допуске к осуждённому юриста, не имевшего статуса адвоката. Однако в документе прописали запрет на телефоны и диктофоны, отмечает газета Коммерсант. Депутаты это сделали, несмотря на решение Верховного суда, он не раз подтверждал право адвокатов брать телефон на встречу с заключёнными. Фотоаппараты предлагают разрешить проносить в СИЗО и колонии только для снятия копий с материалов личного дела осуждённого. Объяснения депутатов назвала смехотворными адвокат Мария Эйсмонт. По её словам, фотофиксация защитником следов избиений на теле осуждённого часто единственный шанс добиться справедливости. К появлению законопроекта как пишет Независимая газета привела ситуация вокруг заключенного политика Алексея Навального, благодаря своим адвокатам он остаётся в актуальной информационной повестке.

Федеральная палата адвокатов готовит негативный отзыв на инициативу депутатов Госдумы.