Госдума и участники финрынка разрабатывают законы, которые позволят россиянам запрещать оформление кредитов на их имя

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка, как стало известно газете РБК, разрабатывают законопроекты, которые позволят россиянам запрещать оформление кредитов на их имя. В последнее время участились случаи, когда мошенники применяют такую практику, используя современные мобильные приложения. Похожим образом похищают и средства со счетов граждан. Поэтому простая потеря телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь, — говорят разработчики законопроекта.