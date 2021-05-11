Глава Минприроды Александр Козлов утверждает, что запасов нефти в России хватит на 60 лет, а газа более чем на 100

Глава Министерства природы Александр Козлов утверждает, что запасов нефти в России хватит почти на 60 лет, а газа более чем на 100. В интервью РБК он подчеркнул, что это данные с учетом нынешнего уровня добычи в нашей стране. Он признал, что в России есть месторождения, которые еще не получили полной нагрузки.
2021-05-11T09:33:04+03:00
2021-05-11T09:47:56+03:00
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09:33, 11 мая 2021
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