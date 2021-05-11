Глава Минприроды Александр Козлов утверждает, что запасов нефти в России хватит на 60 лет, а газа более чем на 100

Глава Министерства природы Александр Козлов утверждает, что запасов нефти в России хватит почти на 60 лет, а газа более чем на 100. В интервью РБК он подчеркнул, что это данные с учетом нынешнего уровня добычи в нашей стране. Он признал, что в России есть месторождения, которые еще не получили полной нагрузки.