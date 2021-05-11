Совбез России обеспокоен биологическими исследованиями стран США и стран НАТО, в частности, работой в лабораториях

Совет безопасности России обеспокоен биологическими исследованиями стран США и стран НАТО, в частности, работой в лабораториях, расположенных у границ. Как заявил в интервью агентству РИА Новости первый зам.секретаря СБ Юрий Аверьянов, смертельно опасные микроорганизмы могут по ошибке попасть в окружающую среду и привести к массовому поражению населения.

Ранее в интервью «Коммерсанту» глава Совбеза Николай Патрушев говорил, что в мире «как на «дрожжах» появляются новые биологические лаборатории, которые контролируют Соединенные Штаты.