Число выявленных заражений коронавирусом в мире приближается к 160 миллионам

Число выявленных заражений коронавирусом в мире приближается к 160-ти миллионам, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 3 миллионов 300 тысяч человек. Больше всего заразившихся выявляют в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии.

Заведующий лабораторией биологии центра имени Гамалеи Александр Бутенко считает, что в России ситукация с коронавирусом стабильная.

По мнению Бутенко, роль вакцинации в создании коллективного иммунитета пока незначительна, так как слишком мало людей сделали прививку.

Накануне Владимир Путин сообщил, что в стране вакцинированы более 21-го миллиона граждан.