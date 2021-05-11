ВОЗ утверждает, что в Москве более 20% детей в возрасте 7 лет страдают от лишнего веса

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в Москве более 20% детей в возрасте 7 лет страдают от лишнего веса. При этом пандемия ухудшила ситуацию. Столица России впервые участвовала в подобном исследовании. Похожая статистика наблюдается и в других странах.

Эксперты ВОЗ отмечают, что особая предрасположенность к лишнему весу зафиксирована в странах Средиземноморья, таких как Кипр, Испания, Греция и Испания. Обратная тенденция наблюдается в Таджикистане, Киргизии и Туркмении.