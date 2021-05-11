В Свердловской области суд должен рассмотреть иск о запрете эксплуатации Среднеуральского женского монастыря.

Иск о запрете эксплуатации Среднеуральского женского монастыря подан прокурором Верхней Пышмы в интересах России и неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство просит запретить эксплуатацию объектов на территории обители. Речь идет о 35 зданиях. Поводом для иска в апреле назвали комплекс проведенных проверок. После их завершения оказалось, что власти Среднеуральска допустили эксплуатацию самовольных строений монастыря, где не было надлежащих электро— и водоснабжения, водоотведения, а также были нарушены нормы пожарной безопасности. Результатом поданного иска стало громкое расселение монастыря. В середине апреля в обитель прибыли судебные приставы в сопровождении Росгвардии и сотрудников полиции. Среднеуральский женский монастырь покинули 126 монахинь и насельников, остававшихся там после ареста бывшего схи-монаха Сергия. С этого времени все здания обители опечатаны, а доступ на территорию монастыря запрещен.

В конце апреля сторонники арестованного бывшего схимонаха Сергия подали жалобу на выселение из обители.