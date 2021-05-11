Во Франции будет ужесточено наказание за нападение на сотрудников полиции и жандармерию. По словам премьер-министра Жана Костекса, за это будет предусмотрено 30 лет лишения свободы. Также рассматривается возможность ограничения сокращения срока наказания для тех, кто нападает на сотрудников силовых структур.

Накануне глава французского правительства встречался с представителями полицейских профсоюзов, обеспокоенных ростом агрессии в адрес правоохранителей.