Израильская армия утверждает, что шесть мирных граждан пострадали в результате ракетного обстрела из сектора Газа. Ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне. Израильская сторона сообщает, что в общей сложности за ночь по израильской территории было выпущено около 200 ракет. В ответ было поражено 130 военных целей радикальных исламистов на палестинской территории. В свою очередь, палестинская сторона проинформировала о гибели 20-ти человек и ранении как минимум 70-ти в результате ракетных ударов израильтян.

Ситуация обострилась после того, как в Израиле было принято решение выселить несколько семей из арабского квартала в Восточном Иерусалиме.

Главный редактор информационной службы израильского «9-го канала» Дмитрий Дубов рассказал в эфире телеканала «Дождь», что причин ухудшения ситуации несколько.

США заявили о том, что поддерживают право Израиля на самооборону в свете последних ракетных атак.