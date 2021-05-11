Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по открытому небу. Ранее правительство одобрило отказ России от этого соглашения. В прошлом году из договора вышли Соединенные Штаты. Документ действует с начала 90-х годов. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве.
2021-05-11T09:03:22+03:00
2021-05-11T09:03:22+03:00
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09:03, 11 мая 2021
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