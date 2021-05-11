Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора по открытому небу. Ранее правительство одобрило отказ России от этого соглашения. В прошлом году из договора вышли Соединенные Штаты. Документ действует с начала 90-х годов. Он разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве.